A semana começa com expectativas em alta para a reunião do Copom, marcada para quarta-feira. Com a perspectiva de queda dos juros já pacificada, as atenções se voltam para a intensidade do corte que pode vir pela frente. As expectativas para a redução da taxa de juros e as novas invasões comandadas pelo MST são temas do Giro VEJA.

