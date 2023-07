Os preparativos para a posse de Cristiano Zanin no STF

Marcada para o dia 3 de agosto, a posse de Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal promete ser para lá de prestigiada. No meio jurídico, a expectativa é de uma celebração mais discreta, compatível o estilo do novo ministro. Sem shows, nem grandes estardalhaços. Mas com uma lista de presença de dar inveja.

E é somente depois da posse que Zanin deve começar a dar as caras. Durante todo o processo de escolha do seu nome para o STF, o advogado manteve total discrição. Evitou manifestações públicas e entrevistas.

Siga