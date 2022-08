Lula está se preparando para ‘guerra de narrativas’ contra Bolsonaro

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para encarar a partir desta semana o que seus integrantes descrevem como uma “guerra de narrativas” contra o presidente Jair Bolsonaro na área social. O objetivo é disputar intensamente o capital eleitoral gerado com o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, que começa a ser pago nesta terça-feira.

Ontem, a campanha de Lula viu acender o sinal amarelo diante dos resultados da última pesquisa BTG Pactual/FSB. O levantamento mostrou um forte estreitamento da distância entre Lula e Bolsonaro para apenas 7 pontos. Bolsonaro subiu de 31% para 34%, enquanto Lula recuou de 44% para 41%. O clima no time petista, entretanto, foi de descrença. Interlocutores do ex-presidente ouvidos pela coluna empenharam-se em minimizar os números, falando até mesmo em “erro de amostragem”.

Neste momento, a ordem no time de Lula é aguardar outros levantamentos, em especial aqueles que se utilizam de metodologias tradicionais, com coleta de dados presencial. De qualquer forma, o PT sabe que haverá um reflexo do mega pacote de bondades de Bolsonaro nas intenções de voto em favor do presidente. O que o PT espera conseguir com a contraofensiva é que o crescimento de Bolsonaro seja temporário, acabe se dissipando quando o fator novidade perder força.

Neste momento, Lula quer manter o foco de seu discurso na área econômica. O plano é sempre exaltar como “a vida dos brasileiros era melhor” no seu governo, como os mais pobres viviam melhor. A ideia é bater na tecla de que o Bolsa Família é uma conquista das gestões petistas e que o benefício de R$ 600 permanente será implantado num eventual futuro governo. Sempre acusando também uma ação eleitoreira por parte de Bolsonaro.

