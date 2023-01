Os planos de Lula por trás da demora na montagem do novo governo

Motivo de bastante incômodo nos bastidores do novo governo, a demora no preenchimento de cargos de segundo e terceiro escalão virou assunto recorrente no entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É claro que o atropelo de acontecimentos das últimas semanas acabou se sobrepondo em parte a esse processo. Mas não é mistério para ninguém que Lula sempre pretendeu fazer um governo político. E política toma tempo.

Esse é um dos principais argumentos colocados por aliados do presidente para justificar a trava imposta até agora aos ministros nessas nomeações. Lula não esconde que os cargos comissionados em todas as esferas de governo terão um papel na estratégia de fortalecimento de sua base. Há muitos partidos a serem contemplados. Inclusive muitos que não são parte da base histórica do PT.

A tese é que Lula, mais do que ninguém, tem uma conta delicada a fazer. Afinal, a entrega de ministérios e estatais em esquema de “porteira fechada” marcou o jeito de governar que culminou em escândalos de corrupção como o petrolão. E tem muita gente com saudades desse modelo disposta a disputar com unhas e dentes um naco da nova administração.

No círculo próximo ao presidente, o que não falta é gente defendendo uma faxina generalizada para remover bolsonaristas da administração federal. Faz sentido. Ainda mais depois dos atos golpistas de 8 de janeiro. Mas essa limpeza ideológica também serve de munição. Há quadros técnicos com capacidade de contribuir substancialmente para a nova gestão que entraram na mira de quem tem fome por cargos.

Lula, vale repetir, sempre deixou claro que quer fazer um governo político. Mas não é só com política que se faz um governo.

