Os planos de Lula e Bolsonaro para fechar a campanha

Atualizado em 28 out 2022, 17h26 - Publicado em 28 out 2022, 17h30

Por Clarissa Oliveira Atualizado em 28 out 2022, 17h26 - Publicado em 28 out 2022, 17h30

A dois dias da eleição, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitam as últimas horas de campanha para buscar o voto de indecisos. O dia hoje foi de preparação para o debate da TV Globo, tido como decisivo por ambas as campanhas. A reta final da eleição e a capa de VEJA sobre os desafios do novo presidente são temas do Giro VEJA.