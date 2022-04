O passo silencioso de uma chapa unindo Simone Tebet e Eduardo Leite

Gestada a passos lentos e com um dedo do ex-presidente Michel Temer, a ideia de uma chapa unindo a senadora Simone Tebet (MDB) e o ex-governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) anda ganhando adeptos. A proposta começou a ser tratada dentro do grupo c0m0 uma espécie de evolução de uma chapa mirabolante que chegou a ser ventilada lá atrás, unindo o próprio Temer ao ex-governador tucano.

A proposta já tem apoiadores no MDB. E também vem sendo citada há tempos por tucanos refratários à candidatura de João Doria no PSDB. Nada de muito novo até aí. A diferença, segundo quem acompanha de perto as conversas, é que nos últimos dias o assunto parece mesmo ter deixado de ser tratado como uma ideia sem futuro.

