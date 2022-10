Os motivos que levaram Lula a adiar carta aos evangélicos

19 out 2022, 08h40

A carta aos evangélicos preparada pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve finalmente ser divulgada nesta quarta-feira, depois de ter sua divulgação adiada duas vezes. O motivo da demora é simples: Lula resistia em assinar o documento. E, mesmo depois de ceder às pressões da campanha, insistiu em avaliar cuidadosamente os compromissos que estaria disposto a firmar com essa parcela do eleitorado.

Um ponto de divergência na campanha petista foi a ideia de firmar um compromisso sobre a participação efetiva de quadros evangélicos na composição de um eventual novo governo. Houve preocupação em não dar margem para que se crie uma espécie de cota evangélica na administração federal.

Mas Lula sempre concordou com a necessidade de exaltar que a liberdade religiosa será característica de um eventual governo. Missão que tem por objetivo principal afastar as fake news segundo as quais fecharia igrejas depois de eleito.

