Os fatos que pressionam Jair Bolsonaro em dia de depoimento à PF

Jair Bolsonaro ainda estava nos Estados Unidos quando a Polícia Federal determinou que ele fosse ouvido sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Naquele momento, aliados de primeira hora do ex-presidente torciam para que os prazos e trâmites relacionados à oitiva se arrastassem. Melhor que ele falasse quando o cenário estivesse mais “tranquilo”, dizia na época um de seus principais interlocutores.

Mas o tempo jogou contra o time bolsonarista, alterando totalmente as circunstâncias do depoimento que será prestado por Bolsonaro à PF nesta terça-feira. O assunto ganhou novos desdobramentos nas últimas semanas, culminando inclusive na primeira demissão de um ministro no governo Lula, o agora ex-titular do GSI Gonçalves Dias. Além disso, tornou-se realidade a instalação de uma CPMI, tida como esvaziada poucas semanas atrás.

Outras notícias que atingem diretamente a família Bolsonaro se somam ao pacote. É o caso da informação revelada ontem pelo jornal O Estado de S. Paulo de que Michelle Bolsonaro teria recebido em mãos um dos conjuntos de joias dados de presente da Arábia Saudita. Cada caso é um caso, é verdade. Mas a equipe responsável por preparar Jair Bolsonaro para o depoimento de hoje é, em parte, a mesma que teve de apagar o incêndio em volta de Michelle na tarde de ontem.

Aliados de Bolsonaro preferem sempre minimizar o risco de ele ser responsabilizado direta ou indiretamente pelos atos golpistas. Dizem que falta materialidade. Mas até mesmo o mais otimista dos bolsonaristas sabe que há elementos com potencial de dificultar a vida do ex-presidente. O fato de ele ter postado e apagado um vídeo atacando a legitimidade do processo eleitoral logo após os ataques é um deles. Afinal, essa é a base do pedido da PF para que ele seja ouvido.

Há ainda outros temas espinhosos, como a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Ou ainda os sinais de passividade de agentes públicos diante dos acampamentos que serviram de base para os manifestantes. Não à toa, como informou hoje a jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, Bolsonaro teria chegado a uma conclusão: o melhor é mesmo exercer o direito de ficar em silêncio diante de alguns desses questionamentos.

