Os ataques e os palavrões de Bolsonaro contra Lula

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a viagem que ele fez hoje ao Rio Grande do Norte e partiu pro ataque ao ex-presidente Lula, seu maior rival na corrida presidencial. Num discurso com direito a palavrão, o presidente criticou as gestões de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, chamou os antecessores de canalhas e disse que quem quer a volta do PT vai pagar a conta. Mas Lula hoje tem motivos para comemorar, já que a última pesquisa Quaest confirmou mais uma vez seu favoritismo na corrida presidencial. As falas de Bolsonaro no Nordeste e a nova pesquisa Quaest são temas do Giro VEJA desta quarta-feira.

