Os alvos da ofensiva de Bolsonaro e Tarcísio sobre a base tucana em SP

Levado pela mão do presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas tem deixado o time de campanha do vice-governador Rodrigo Garcia de cabelo em pé. Enquanto a equipe tucana se movimenta sem muita margem de manobra, à espera da saída de João Doria do cargo, o ministro de Infraestrutura e pré-candidato ao governo paulista tem se saído bem em chamar a atenção de partidos hoje alinhados ao PSDB no Estado.

Ainda nesta semana, líderes do PP desembarcam em São Paulo para uma rodada de conversas sobre a eleição. E deve ter espaço na agenda para a equipe do ministro. Além disso, o Republicanos também tem dado alguns sinais trocados. Em um deles, o partido deixa correr a especulação sobre a possível indicação da Coronel Helena Reis para o posto de vice na chapa de Tarcísio.

Helena Reis foi a primeira mulher a comandar a Casa Militar, durante o governo Geraldo Alckmin. O fato de ser mulher, negra e com histórico de proximidade com o ex-governador são três trunfos importantes, na avaliação de políticos envolvidos na corrida eleitoral paulista.

