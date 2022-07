Oposição terceiriza críticas ao megapacote de bondades de Bolsonaro

A oposição segue com dificuldade de criticar abertamente o megapacote de bondades do presidente Jair Bolsonaro, lançado na proposta de emenda à Constituição batizada de PEC Kamikaze. A saída para não amargar o impacto eleitoral de críticas ao projeto tem sido terceirizar os ataques. A Confederação Nacional dos Prefeitos, por exemplo pretende levar chefes de Executivos municipais – que não disputam a eleição deste ano – a Brasília. O plano é criticar o drible do governo no teto de gastos, na lei eleitoral e na Lei de Responsabilidade Fiscal, além do impacto das benesses nos cofres municipais. Mas o governo não parece muito preocupado. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro planeja para amanhã uma reunião ministerial, para discutir medidas para dar mais visibilidade a realizações do governo. A repercussão da PEC Kamikaze e a reunião ministerial desta terça são os principais temas do Giro VEJA.

