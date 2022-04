ONU vê violação dos direitos de Lula e manda Bolsonaro pagar a conta

O Comitê de Direitos Humanos da ONU deu uma vitória e tanto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao concluir que o petista teve seus direitos políticos violados e foi alvo de um julgamento parcial, conduzido pelo ex-ministro Sergio Moro. Foram anos de análises de documentos sobre o processo que resultou na prisão do ex-presidente na Operação Lava-Jato e que o tirou da corrida presidencial de 2018.

Mais do que isso, é também um trunfo importante para o petista em plena largada da corrida ao Palácio do Planalto. Isso porque a ONU concluiu que o Brasil deve uma reparação ao ex-presidente, num prazo de 180 dias. O Brasil, leia-se, o governo do presidente Jair Bolsonaro, maior rival de Lula na eleição. O relatório da ONU sobre Lula e as alfinetadas entre partidos da chamada terceira via são os temas do Giro VEJA desta quinta-feira.

Continua após a publicidade