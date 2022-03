O voto do Brasil na ONU e a ambiguidade calculada do governo Bolsonaro

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma nova resolução condenando a Rússia pela invasão à Ucrânia. Foram 141 votos a favor, 5 contra e 35 abstenções. O Brasil votou a favor. Em mais um sinal da ambiguidade calculada pelo presidente Jair Bolsonaro em relação ao conflito. Nos bastidores, interlocutores do presidente trabalham com a ideia de que cabe a ele cumprir com os acenos a Vladimir Putin, enquanto representantes do Brasil na ONU seguem com posicionamento crítico em relação à Rússia. O voto do Brasil na ONU e o movimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a comunidade internacional são os temas do Giro VEJA desta quarta-feira.