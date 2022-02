O verdadeiro papel de Eduardo Bolsonaro na campanha presidencial

Eleição tem dessas coisas. O Jair Bolsonaro que vai se apresentar aos brasileiros nas urnas em outubro não é o mesmo de 2018. Esse novo Bolsonaro já é presidente da República, tem como pilar do seu governo o famoso Centrão e avalia até deixar de lado o discurso antivacina para não perder voto. De vez em quando, ele até joga com a torcida, compra uma briga aqui e ali com o Supremo Tribunal Federal (STF). Mas sabe que não dá para ser aquele Bolsonaro que faz e fala o que bem entende. E é aí que entra Eduardo Bolsonaro, o filho zero três.

Nas últimas semanas, circularam notícias de que o presidente havia escanteado Eduardo da campanha. Tinha reservado assentos no núcleo eleitoral apenas para dois de seus filhos mais velhos: Flávio, o articulador e (muitas vezes, mas nem sempre) mais reservado dos filhos políticos do presidente; e Carlos, dono do papel inabalável de cuidar da estratégia digital do pai.

Mas os episódios dos últimos dias deixam claro o papel do zero três na campanha: manter aceso o diálogo com a base radical e ideológica de Bolsonaro. Aquela turma que quer mesmo é fogo no parquinho. A última de Eduardo foi associar a cratera no Metrô de São Paulo à contratação de mulheres. Mas essa foi só uma na lista.

De lá para cá, Eduardo fez várias postagens defendendo seu ponto de vista sobre esse episódio e rebatendo as críticas obvias à postagem. Também fez ataques duros aos presidenciáveis Lula, João Doria e Sergio Moro; criticou uma campanha da academia Bodytech contra o racismo; reclamou da suspensão já revertida de sua conta pelo Twitter. Só para citar alguns exemplos. Modo campanha a todo vapor.

