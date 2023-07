O trunfo de Flávio Dino no caso Marielle Franco

Quem conhece bem os corredores do governo enxerga nos avanços anunciados no caso Marielle Franco um trunfo político importante para o ministro da Justiça, Flávio Dino. Uma tese que circula neste momento dentro do PT é que Dino sai fortalecido internamente, com o apoio irrestrito de setores mais ideológicos do partido. Nada mal em tempos de reforma ministerial.

Mas há também quem enxergue no noticiário sobre o assassinato da vereadora um risco para o ministro da Justiça. Ao apontar o dedo para uma suposta omissão do governo anterior, Dino coloca-se sob forte pressão para entregar resultados. Politicamente, diz um colega de partido, o mínimo que se espera dele é que entregue o nome dos mandantes.

