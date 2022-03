O troco que o PSDB quer dar no PSB após a filiação de Geraldo Alckmin

Enquanto acerta os detalhes para sua filiação ao PSB, Geraldo Alckmin já começou a recrutar aliados para migrarem junto com ele para o novo partido. O ex-governador projeta que levará consigo cerca de uma dezena de políticos. Mas o PSDB não vai ter que engolir o desfalque a seco.

As perdas devem ser compensadas, em parte, pela adesão de políticos que aderiram ao PSB quando o governo estava nas mãos de Márcio França e, agora, preferem se aliar a Rodrigo Garcia, que tem a máquina governamental na mão.

Entre os nomes que devem caminhar com Alckmin estão alguns dos seus principais escudeiros, como Silvio Torres, Floriano Pesaro, Pedro Tobias e Antonio Carlos Pannunzio. No sentido contrário, Barros Munhoz – que já foi do PSDB e está no PSB – é um dos que já acertaram com os tucanos.