O tiro que Lula deu no próprio pé ao reacender polêmica sobre ‘golpe’

O primeiro mês de governo de Luiz Inácio Lula da Silva veio permeado de acontecimentos. O ataque aos prédios dos Três Poderes em Brasília, o embate com as Forças Armadas, a dramática crise humanitária vivida pelos povos ianomâmi. Esses fatos têm algo em comum: jogam contra o bolsonarismo. O que torna ainda menos compreensível Lula agora dar munição ao adversário ao reacender a tese de que Dilma Rousseff foi vítima de um “golpe”.

Este é e vai continuar sendo um lema do PT. O partido tem direito a seus argumentos sobre os motivos que embasaram o processo de impeachment. Mas, daí para isso entrar no centro do discurso do novo governo, é outra história. Primeiro, a tese passou a figurar em comunicações oficiais. Depois, foi mencionada pelo próprio Lula durante a viagem oficial que fez à Argentina nesta semana.

Na manhã desta quinta-feira, Carlos Bolsonaro já sapateava nas redes sociais. Tomou por base prints de posts de aliados de Lula defendendo que houve sim golpe contra Dilma, como Érica Kokay (PT) e Ivan Valente (PSOL). Parlamentares e blogueiros bolsonaristas se esbaldaram ao falar em “ataque às instituições”, atentado contra a Constituição e crime de responsabilidade, pedindo que ele seja incluído no inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre atos antidemocráticos. ]

Em resumo, fez-se exatamente o que o bolsonarismo queria: mudar de assunto.