O tiro no pé de Bolsonaro ao usar a guerra como ‘oportunidade’

A Guerra na Ucrânia, aquela que foi precedida de um aperto de mão entre Jair Bolsonaro e Vladimir Putin e sucedida por diversos acenos do brasileiro ao colega russo, é tida pelo presidente como uma “boa oportunidade”. As palavras que vieram da boca do próprio Bolsonaro e evidenciam a que ponto o Palácio do Planalto está disposto a chegar para ter o que entregar à sua base em ano de eleição.

Bolsonaro empenha-se há tempos em aprovar a exploração de recursos naturais em terras indígenas. A discussão sobre qualquer tema é sempre válida. Há argumentos a favor. Há outros inúmeros contra. O que não há é justificativa para usar a morte de milhares de pessoas e alardear o temor da escassez de fertilizantes para fazer andar a proposta, sem uma análise cuidadosa por parte do Congresso Nacional.

Bolsonaro busca na tragédia uma janela para destravar o que não seria capaz de entregar em condições normais de temperatura e pressão. A pandemia do coronavírus, sem dúvida uma das maiores tragédias da história recente, lhe rendeu outras tantas janelas como essa. Basta olhar para a forma como a flexibilização de regras fiscais serviu de palco para projetos eleitorais.

Mais do que isso, Bolsonaro sabe que avançou pouco nas tantas promessas que fez para sua base eleitoral mais fiel. Não à toa, o presidente mobilizou recentemente seu time mais próximo para que entregue algum resultado na tal pauta de costumes, com prioridade para propostas como a flexibilização do uso de armas no Brasil. Ninguém pensaria pouco tempo atrás que, em condições normais, o Congresso poderia votar a exploração de recursos naturais em terras indígenas em ano de eleição. Mas nada como uma guerra para abrir uma boa oportunidade.

