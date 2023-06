O timing de Daniela Carneiro no Ministério do Turismo

O apoio do PT do Rio de Janeiro à atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro, não muda em nada a perspectiva de uma troca na pasta comandada por ela para contemplar o Centrão. A substituição da ministra deve ser formalizada sem grande demora, quem sabe até nos próximos dias.

Ontem, o diretório do PT no Rio divulgou nota em apoio à ministra, que já tem o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) – aliado de Arthur Lira (PP-AL) – como provável substituto. Natural, considerando a relação entre o PT local e o prefeito de Belford Roxo, Waguinho Carneiro, marido de Daniela.

