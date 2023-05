O time de Lula no Banco Central

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje que seu braço direito na pasta, o economista Gabriel Galípolo, foi indicado para assumir o comando da diretoria de Política Monetária do Banco Central. O economista é nome de absoluta confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que alimenta inclusive a possibilidade de ele vir a ser indicado no futuro para comandar a instituição. Além dele, foi indicado o servidor Ailton de Aquino Santos para a diretoria de Fiscalização do BC. As indicações do governo Lula para diretorias da autoridade monetária e a entrevista de Gilberto Kassab ao Amarelas On Air são temas do Giro VEJA.

