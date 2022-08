O tamanho do gesto de Bolsonaro a Alexandre de Moraes, para Ciro Nogueira

Tido como um dos articuladores de uma trégua entre o governo e o Judiciário, o ministro Ciro Nogueira foi há pouco para as redes sociais. Descreveu a ida do presidente Jair Bolsonaro à posse do ministro Alexandre de Moraes como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral como um “verdadeiro ato pela democracia”. Uma clara provocação referente à leitura de cartas em defesa da democracia, ocorrida em várias regiões do País na semana passada.

“Hoje o Brasil será testemunha, aí sim, de um ato pela democracia. Um presidente, eleito pelo povo, irá comparecer para a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral”, escreveu Ciro Nogueira. “Cada um com a sua visão de mundo, cada um que nunca escondeu do outro e do país suas convicções, mas ali estarão juntos numa cerimônia para praticarem o ato maior da democracia: a tolerância entre os que pensam por vezes diferente.”

A posse de Moraes no TSE acontece na noite desta terça-feira. Como revelou a coluna no início do mês, Bolsonaro decidiu comparecer ao evento para apaziguar os ânimos na relação com o Judiciário antes do 7 de setembro. Ali, o presidente deve se encontrar também com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu maior rival na corrida presidencial, que também confirmou presença na solenidade.

