O suspense de Gilberto Kassab sobre quem terá seu voto para presidente

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSB, disparou há pouco uma mensagem para seus contatos no WhatsApp. Ali, ele formalizou uma declaração aberta de voto para quase todos os cargos que serão disputados nas eleições deste ano. Mas manteve o suspense sobre quem apoiará para presidente.

O ex-ministro confirmou que dará seu voto a Tarcísio de Freitas (Republicanos) para governador de São Paulo e Marcos Pontes (PL) para senador. O PSD integra a coligação do ex-ministro, candidato do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio dos Bandeirantes. Nas eleições proporcionais, Kassab reforçou a intenção de votar na legenda do PSD para deputado federal e deputado estadual.

A mensagem foi aberta com uma frase em apoio à democracia e ao sistema eleitoral, que serve de recado a Bolsonaro. “Felizmente, nossa democracia é sólida , nossas instituições funcionam muito bem e a nossa Justiça Eleitoral é muito eficiente. Temos um sistema de apuração que considero perfeito. A implantação do sistema com as urnas eletrônicas nos trouxe a segurança que a apuração com cédulas de papel não nos dava.”

Lá atrás, foram vários indicativos de que caminhará com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva num eventual segundo turno.