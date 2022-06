O suposto acordão de Bolsonaro e Alexandre de Moraes

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que firmou, lá atrás, depois do polêmico Sete de Setembro do ano passado, uma espécie de acordão com o ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista ao SBT, Bolsonaro disse que a conversa tinha por objetivo selar uma trégua com o Supremo Tribunal Federal. Mas, segundo ele, Moraes não teria cumprido nada do combinado. Bolsonaro não quis contar nenhum dos termos negociados. Mas disse que a tal conversa teria acontecido por telefone, na presença o ex-presidente Michel Temer. Mas Temer diz que não ouviu nada disso, segundo informou mais cedo a coluna Radar. A nova polêmica entre Bolsonaro e o STF e a entrevista de Rodrigo Garcia ao Amarelas On Air são os temas do Giro VEJA desta terça-feira.

Leia mais