O sobe-desce na bolsa de apostas para o ministério de Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nem formalizou sua candidatura presidencial, mas petistas já alimentam nos bastidores a bolsa de apostas sobre quem estará num eventual ministério. Como de costume, os palpites têm como pano de fundo a disputa interna entre os diferentes grupos do PT, que se animam com o favoritismo do ex-presidente nas pesquisas e já travam uma queda de braço por eventuais indicações.

+Thomas Traumann: Jaques Wagner pode assumir coordenação da campanha de Lula

Nos últimos dias, nenhum nome cresceu tanto nessa lista quanto Jaques Wagner. Amigo de longa data de Lula, o senador se retirou da disputa pelo governo da Bahia. Com isso, apontam seus colegas, ele automaticamente se projetou para uma pasta política de primeira importância. Possivelmente a Casa Civil ou a articulação política.

Mais do que isso, Wagner retorna à lista de possíveis sucessores de Lula. Seja para uma candidatura presidencial em 2026, no caso de o ex-presidente ser derrotado. Ou como opção para o momento em que Lula deixar o Palácio do Planalto, no caso de uma vitória agora em outubro.

A ascensão de Wagner é uma pedra no sapato de outro ministeriável. Se perder a disputa pelo governo de São Paulo, Haddad passa a ser visto como nome certo na Esplanada. Ele manterá o rótulo de possível sucessor de Lula, mas não com a mesma força que teve na última corrida presidencial. Há no partido quem avalie que Haddad, se vencer a eleição, pode até perder a vez na fila para Wagner, que tende a ganhar mais visibilidade no plano nacional caso Lula seja eleito.

Aloizio Mercadante é outro nome que tem participado ativamente da pré-campanha e poderia integrar o ministério. Colegas de partido dizem que ele sempre sonhou com um ministério econômico. Mas há também o entendimento de que ele dificilmente repetirá o protagonismo que teve durante os anos de Dilma Rousseff, quando chegou a comandar a Casa Civil. Mas pastas como Ciência e Tecnologia ou Educação entram com frequência na lista de opções.

Um das maiores incógnitas na pré-campanha petista diz respeito ao Ministério da Economia. Além de vislumbrarem um possível desmembramento da pasta hoje comandada por Paulo Guedes, líderes do PT entendem que a aceitação do mercado e a habilidade política serão dois pré-requisitos para qualquer potencial indicado para a vaga. Um nome que aparece nas conversas é do empresário Josué Gomes da Silva, filho de José Alencar, que foi vice de Lula. Mas Lula já avisou que essa é uma decisão que só será tomada bem mais à frente.

+Lula já tem novo plano para laçar o PSD de Gilberto Kassab

Também é certo que Geraldo Alckmin, se amarrar o acordo para ser o novo vice do petista, vai acumular outras funções no governo. Lula já sinalizou com uma possível indicação para o Ministério da Agricultura, mas não há martelo batido. Ainda entre potenciais aliados, petistas não têm dúvida que Gilberto Kassab terá uma cadeira na Esplanada. Se for para ocupá-la pessoalmente, caberá a ele indicar um ministro importante. Mesmo que o PSD não caminhe com Lula já no primeiro turno da eleição.