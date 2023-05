O silêncio de Mauro Cid em depoimento à PF

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, contrariou as expectativas e ficou em silêncio no depoimento que prestou nesta quinta-feira à Polícia Federal. A notícia frustrou aliados de Bolsonaro, que esperavam que o militar blindasse o ex-presidente durante a oitiva. O depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro à PF e a articulação do novo arcabouço fiscal são temas do Giro VEJA desta quinta-feira.

