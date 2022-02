Silêncio de Bolsonaro sobre Ucrânia é um constrangimento sem tamanho

O silêncio de Jair Bolsonaro a respeito do ataque da Rússia à Ucrânia surgiu na manhã desta quinta-feira como uma evidência incontestável de um erro de cálculo em uma das maiores crises internacionais da história recente. Bolsonaro, como presidente, tem o direito a sua opinião sobre o assunto. Mas o vácuo deixado por ele é um constrangimento sem tamanho para o governo como todo e para a diplomacia brasileira.

Poucos dias atrás, Bolsonaro estava em Moscou, apertando a mão de Vladimir Putin. O presidente brasileiro se esbaldou na onda de memes e fakenews que inundaram a internet brasileira, dizendo que ele teria evitado uma guerra mundial. Fez um discurso em que falou sobre paz, mas no qual encaixou a frase lamentável de que o Brasil é solidário à Rússia. Ele manteve a viagem contra a recomendação de muitos de seus auxiliares. Mas, no fim do dia, saiu de lá satisfeito.

Nesta manhã, os candidatos à vaga de Bolsonaro no Palácio do Planalto condenaram a invasão. Mas o Itamaraty teve que esperar por horas até obter o aval do Palácio do Planalto para divulgar uma nota oficial. O jornalista Jamil Chade, do portal UOL, relatou o cenário de aflição. Ele conta como parte do governo esperava de Bolsonaro uma manifestação mais enfática contra o presidente russo e como embaixadores ficaram alarmados com o silêncio do presidente. Não é por menos.

Bolsonaro preferiu ficar em cima do muro ao manter a viagem à Rússia. E faz o mesmo agora. Naquele momento, o presidente até tinha alguns argumentos. A relação comercial com a Rússia. Ou a decisão de não ceder às pressões dos Estados Unidos. Hoje, é uma demonstração de fragilidade. E, aos olhos da comunidade internacional, é natural que soe apenas como forma mais discreta de endossar a guerra.