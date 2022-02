O risco de uma debandada de insatisfeitos no PSDB

Em poucas semanas, o governador João Doria acumulou algumas vitórias importantes no esforço para fazer frente ao fogo amigo dentro do PSDB. Mesmo constrangido publicamente pela notícia de um jantar que reuniu opositores na casa do ex-ministro Pimenta da Veiga, o presidenciável aprovou a extensão dos mandatos de dirigentes do PSDB, renovou seu discurso de pré-campanha com uma ofensiva ao ex-presidente Lula e avançou na tentativa de atrair Eduardo Leite para um projeto conjunto.

Diante das declarações feitas por Leite fim de semana, confirmando sua permanência no PSDB e acenando para uma possível candidatura à reeleição, o grupo de Doria diz ter motivo de sobra para comemorar. Um fator importante desse plano, resume um interlocutor, é a aproximação do prazo final para troca de partido. “Se tudo caminhar como previsto, estão dadas as condições para uma debandada de boa parte dessa turma para outras legendas”, diz o tucano.

Quem pode ganhar com isso é o PSD de Gilberto Kassab, que pode acabar herdando parlamentares e prefeitos que decidirem não abraçar o projeto de Doria na corrida presidencial.

