O risco de o plano de João Doria virar um tiro pela culatra

Na expectativa para o desfecho da reunião de hoje da Executiva Nacional do PSDB, aliados de João Doria temem que o novo movimento do ex-governador se transforme num tiro pela culatra. Neste momento, o time do tucano teme que a ameaça de judicialização que paira sobre o processo de escolha do candidato do partido à Presidência insufle ainda mais o movimento anti-Doria dentro do partido. Mesmo que ele consiga levar a cabo sua candidatura.

Doria ouviu o argumento apresentado por parte de sua equipe, mas o ex-governador, segundo interlocutores, segue irredutível em levar a estratégia a cabo. Há queixas internas não só sobre o teor da última carta divulgada pelo tucano, acusando um “golpe”, como ao fato de ela ter sido veiculada em papel timbrado de seu escritório de advocacia. Um recado de que o ex-governador está disposto a levar o assunto aos tribunais.