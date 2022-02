O resultado da mais nova ajudinha de Michel Temer a Jair Bolsonaro

O ex-presidente Michel Temer saiu satisfeito de mais uma operação para aliviar as tensões entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF). Acionado por interlocutores de Bolsonaro, como contou a coluna Radar, Temer avalia que foi acertada a decisão de Bolsonaro de atribuir à Advocacia-Geral da União (AGU) a estratégia jurídica sobre o depoimento no inquérito que trata do vazamento de dados do ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (STF). Também enxerga como positiva a decisão do presidente de se ausentar da solenidade de abertura do ano no Judiciário para visitar as áreas atingidas pela chuva em São Paulo.

