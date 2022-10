O recado que o MDB dará a Lula e Bolsonaro

Atualizado em 5 out 2022, 10h41 - Publicado em 5 out 2022, 10h38

Por Clarissa Oliveira Atualizado em 5 out 2022, 10h41 - Publicado em 5 out 2022, 10h38

À espera do anúncio sobre o apoio da senadora Simone Tebet ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o MDB vai oficializar ainda hoje a decisão de liberar filiados neste segundo turno da eleição. O presidente nacional da legenda, Baleia Rossi, já redigiu a nota oficial em que vai autorizar diretórios a escolherem o caminho que considerarem mais conveniente.

O documento vai trazer um recado claro a Lula e ao presidente Jair Bolsonaro. Pedirá que o vencedor da corrida pelo Palácio do Planalto respeite a Constituição. A nota também dirá que caberá a cada integrante do MDB “votar com a sua consicência”. E, claro, vai exaltar Simone Tebet como uma liderança nacional da legenda.