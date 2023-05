O recado do PSDB a Tabata Amaral

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, presidente nacional do PSDB, jogou água nas especulações sobre um eventual convite do partido à deputada Tabata Amaral. Sobre a notícia de que o partido gostaria de ver Tabata como candidata da legenda em 2024, Leite confirmou, em conversa com esta colunista, que tratou do tema com a socialista. Mas negou a sondagem.

“Eu, tendo sido prefeito, e ela, tendo interesse numa eventual candidatura, falamos sobre o que é preciso para encarar uma disputa como essa. Mas, com todo o respeito que tenho à Tabata, ao PSB, não tem porque o PSDB procurar um nome para a Prefeitura de São Paulo em outro partido”, disse o governador.

Siga