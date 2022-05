O recado de Renan Calheiros a Arthur Lira

Renan Calheiros (MDB-AL) nem tenta disfarçar a irritação com Arthur Lira (PP-AL). Incomodado com a ação liderada pelo grupo do presidente da Câmara contra a eleição para um mandato-tampão em Alagoas, Renan fala em “golpe” e dá à briga escala nacional, na entrevista que concedeu nesta quarta-feira ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA.

“O que está acontecendo em Alagoas é muito mais grave que uma divergência pessoal ou que uma birra entre o Renan e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. É bem maior”, disse Renan. Há um grupo lideraado pelo presidete da Camara dos Deputados que não quer deixar realizar-se a eleição. É um golpe. É literalmente um golpe.”

A disputa entre os grupos de Renan e Lira em Alagoas foi parar no Supremo. Os dois lados esperam manifestação do ministro Gilmar Mendes, que no fim de semana manteve solicitou mais informações sobre o caso.

+Leia também: Renan Calheiros diz que é ‘insanidade manter candidatura do MDB com 1%’

Continua após a publicidade