O recado claro da família Bolsonaro a quem protesta em seu nome

Em apenas poucas horas, o presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro conseguiram expor ontem o tamanho de seu descaso com pessoas que se abalam em sair de suas casas para apoiá-los. É em nome dos Bolsonaro e do que eles representam que tantos brasileiros seguem acampado em frente a quartéis.

Ainda assim, Jair Bolsonaro ignorou aqueles que o esperavam do lado de fora do jantar que teve ontem com políticos do PL. Esse tem sido seu modus operandi desde que o resultado das urnas mostrou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, em especial, o presidente deixou que Valdemar Costa Neto se encarregasse de transmitir alguma mensagem a esse pessoal. O dirigente partidário até tentou. Bradou aos manifestantes que Bolsonaro “não vai deixá-los na mão”.

Essa turma já está esperando desde a eleição. Recebe por telefone sem fio a ordem para se manterem mobilizados. A mensagem chega por meio de políticos e empresários ligados ao chefe do Executivo. Mas, em vez de verem algum gesto concreto de seus líderes, esse pessoal teve que assistir a Eduardo Bolsonaro curtindo o jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

Obviamente, pegou mal até mesmo entre os mais bolsonaristas dos bolsonaristas. Os memes que combinavam a foto de Eduardo na Copa à imagem do deputado estadual eleito Tomé Abduch encharcado numa manifestação se multiplicaram até em grupos de direita no Telegram. Abduch, por sinal, é um dos que tradicionalmente ajudam a angariar manifestantes em apoio a Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro poderia ter ficado quieto. Poderia ter se desculpado. Em vez disso, ele gravou um vídeo dizendo que viajou para entregar a autoridades do Catar pen drives com vídeos gravados sobre “a situação do Brasil”. Situação que não parecia incomodá-lo muito durante o Jogo do Brasil. Supostamente registrada em pen drives que poderiam facilmente virar um email.

Como se não bastasse, o deputado ainda resolveu dar uma lição de moral em quem o critica: “Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional?”. E emendou: “Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Antes de bater palma porque eu apareci no Jornal Nacional.” É para pensar, mesmo.

