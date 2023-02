O recado claro de Rosa Weber aos golpistas

Ao discursar nesta quarta-feira na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber fez mais do que apenas reforçar a não haverá tolerância com o golpismo que fundamentou os atos de 8 de janeiro, que depredaram os prédios dos Três Poderes em Brasília. A presidente da Corte foi incisiva em descrever o atentado como uma “invasão criminosa”, conduzida por uma “turma insana, movida pelo ódio e pela irracionalidade”, fruto do “fanatismo” e do “totalitarismo”.

O discurso consolidou o tom de unidade institucional, numa espécie de chamamento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ambos presentes no plenário. A ministra teve o cuidado de defender o respeito ao devido processo legal, mas insistiu na punição severa e sob o rigor da lei a todos os envolvidos. E alertou os ministros da própria Corte, ao destacar a responsabilidade dos magistrados nesse processo.

