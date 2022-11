Até a direita critica ida de Eduardo Bolsonaro à Copa, mas leva bronca

Foi grande a enxurrada nas redes sociais por conta da ida de Eduardo Bolsonaro ao Catar para assistir ao jogo do Brasil na Copa do Mundo. Nem mesmo alguns árduos defensores do bolsonarismo se aguentaram diante da imagem do filho do presidente Jair Bolsonaro comemorando alegremente ao lado da esposa Heloisa na transmissão feita pela FIFA.

Um dos memes mais reproduzidos ao longo do dia foi o que contrapõe o print de Eduardo na festa à imagem de Tomé Abduch em baixo de chuva nas manifestações apoio ao presidente. Acima da foto, vinha a mensagem: “O patriota tomando chuva na frente do Quartel e Eduardo Bolsonaro Assistindo à Copa do Mundo lá no Catar”. A postagem ganhou inclusive grupos bolsonaristas no Telegram.

Mas Abduch, que é um dos principais coordenadores de movimentos bolsonaristas, não gostou. E resolveu passar um pito nos colegas. “Não concordo com a direita atacando a direita. Desculpem, isso está errado!”, escreveu, em seu perfil no Instagram. Ele prosseguiu dizendo que se deve avaliar uma pessoa “por uma série de atitudes tomadas e não por uma individual”. “Não me parece correto atacar publicamente quem está no nosso time.”