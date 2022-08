O que Tabata Amaral pensou quando decidiu apoiar Lula

Ex-aliada de Ciro Gomes (PDT) e hoje filiada ao PSB, a deputada Tabata Amaral levou um tempo a embarcar na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A parlamentar – que já fez críticas de sobra ao PT, lutou contra uma federação unindo seu partido aos petistas e se queixa dos ataques que sofre inclusive em setores da esquerda – só bateu o martelo depois de se reunir com Lula.

Tabata foi para a conversa convencida de que Lula é “um homem do seu tempo”. Que o melhor era tentar tirar dele compromissos com bandeiras que já fizeram parte de sua história. O ensino técnico e a Educação em geral encaixavam-se bem na descrição.

Mas, no fim das contas, a justificativa que ela dá aos seus eleitores por declarar voto em Lula é uma só: “Eu tenho lado. E o meu lado é oposto ao de (Jair) Bolsonaro desde sempre”, afirmou a deputada, na entrevista desta semana do Amarelas On Air. Segundo ela, a terceira via não se concretizou e a prioridade, neste momento, tem de ser “reunir” o País. “Eu realmente fui me convencendo que a única alternativa viável que a gente tem é a da chapa Lula-Alckmin.”

Confira a entrevista de Tabata Amaral ao Amarelas On Air: