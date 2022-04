O que Simone Tebet diz sobre Renan, Eunicio e o resto do MDB lulista

A senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à Presidência, não quer saber de alimentar a polêmica sobre o jantar realizado por caciques do partido como Eunicio Oliveira (MDB-CE) e Renan Calheiros (MDB-AL) com o ex-presidente Lula. Mas trata o grupo como uma minoria isolada dentro do partido. Na entrevista que concedeu ao Amarelas On Air desta semana, ela disse que foi avisada com antecedência sobre o jantar e decidiu não se opor.

“Isso é democracia”, afirmou, ao rebater a tese de que o jantar teria sido uma provocação. “Mas eles convidaram quase todo o MDB e tiveram quatro presentes. Acho que é saudável essa discussão e essa conversa. As pessoas têm lado. Nós já sabemos de que lado estarão esses personagens.”

+Leia também: ‘Não serei a mulher na foto de batom e saia’, diz Tebet ao descartar vice