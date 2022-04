O que Sergio Moro diz da situação ‘bem estranha’ que vive no União Brasil

Na estreia da nova temporada do Amarelas On Air, o ex-ministro Sergio Moro falou sem rodeios sobre o fato de seu novo partido, o União Brasil, agora ter Luciano Bivar colocado como pré-candidato à Presidência. Diante da afirmação de que a situação é “bem estranha”, Moro, riu. Sem esconder a pretensão de se manter no páreo para o Palácio do Planalto, ele disse que confiar na decisão que será tomada por seu partido.

“Bem estranha foi boa (risos). Olha, eu estou à disposição para construir esse centro democrático. Se a decisão do partido for lançar, seja o presidente Luciano Bivar, seja qualquer outra pessoa, eu vou respeitar. Eu não vou ficar esperneando e pulando. Agora, eu entendo que sou importante para a formação desse centro democrático”, afirmou Moro.

“Não vou dizer que não estou à disposição para assumir esse processo se me chamarem, se me convocarem. Tive 10%, 8% nas pesquisas. Então a gente tem muito espaço para avançar. Estou à disposição do partido ou desse centro democrático. E se não for eu o escolhido, vou estar lá como um soldado. Defendendo o que acho certo para o País.”

