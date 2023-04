O que Moro diz quando lhe perguntam se voltou a ser amigo de Bolsonaro

Entrevistado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, o senador Sergio Moro (União-PR) admite que apoiou Jair Bolsonaro em sua tentativa de se reeleger, a ponto de participar de um debate presidencial ao lado do ex-chefe. Mas, perguntado se hoje se considera novamente amigo do ex-presidente, Moro, primeiro, discorre longamente sobre a importância de se contrapor ao governo Lula.

Aos poucos, entretanto, Moro diz que não retira nada do que disse no passado sobre o ex-presidente. “Eu, em nenhum momento, retifiquei o que eu disse no passado. O que eu disse no passado permanece. A interferência nas instituições é reprovável, a gente tem que buscar a autonomia das instituições”, disse Moro.

Confira a entrevista completa de Moro ao Amarelas On Air:

