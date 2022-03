O que pensa Geraldo Alckmin sobre ser vice de Lula pelo PSB

Nas conversas que teve com aliados próximos a respeito de sua filiação ao PSB, Geraldo Alckmin indicou que a decisão está de fato tomada. Ontem, depois que o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, confirmou o acerto, o ex-governador foi para as redes sociais e disse que só tomaria uma decisão final na semana que vem. Mas aliados seguem trabalhado com a ideia de que o martelo está batido e que a chapa Lula-Alckmin sairá do papel.

Segundo um interlocutor, o motivo do vai-vém é que ainda há detalhes a serem acertados, principalmente no que se refere à migração de integrantes do seu grupo político que pretendem acompanhá-lo na transição de partido. Fala-se em uma dezena de parlamentares que podem segui-lo.

Em uma das conversas nas quais tratou reservadamente do tema, há algumas semanas, Alckmin disse que quer ser parte de um projeto maior como vice do ex-presidente Lula. Falou na necessidade de derrotar o presidente Jair Bolsonaro. E ouviu de um interlocutor que esta não deixa de ser uma oportunidade de “derrotar aquele cara que ele ajudou a criar e que lhe virou as costas”. Referência ao governador de São Paulo, João Doria.

O ex-tucano ainda ouviu do mesmo interlocutor que Lula não ficará para sempre na Presidência caso seja eleito. A tese é que o petista quer, acima de tudo, limpar seu nome. E que, talvez, o futuro ainda lhe reserve uma oportunidade ainda maior.

