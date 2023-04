O que pensa Cristiano Zanin, favorito para o Supremo Tribunal Federal

Cristiano Zanin Martins, advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, despontou nas últimas semanas como absoluto favorito para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que seu nome seja confirmado na esteira da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, marcada para a próxima semana.

Em 17 de maio do ano passado, Zanin participou do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA apresentado por esta colunista. Na ocasião, o advogado falou a Operação Lava Jato, a anulação das condenações contra o presidente Lula e abordou ainda temas polêmicos defendidos pelo PT, como a regulamentação dos meios de comunicação.

Relembre abaixo alguns trechos da entrevista de Zanin ao Amarelas On Air:

