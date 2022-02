O que os tucanos dizem sobre o namoro do PSD com Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, continua sendo alvo do assédio do PSD para se lançar candidato à Presidência. O tucano vem evitando tratar do assunto publicamente, mas o que não falta é gente no PSDB comentando o convite feito por Gilberto Kassab.

Na turma mais próxima a João Doria, a avaliação é que a saída de Leite do partido é sim possível, quem sabe até provável. Mas a análise costuma vir com língua afiada. Um desses tucanos ouvido pela diz que Leite pode até sair candidato, mas “vestirá de vez a camisa de mau perdedor”.

Mas, do outro lado, quem apoia o governador do Rio Grande do Sul devolve a alfinetada dizendo que essa imagem desaparece em pouco tempo. Basta ele se sair melhor que João Doria.