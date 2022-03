O que o time de Lula pensa sobre uma candidatura de Eduardo Leite

Integrantes da cúpula petista avaliam que uma possível entrada de Eduardo Leite na corrida presidencial pode fazer barulho na largada e até conquistar o apoio de alguns setores que ainda buscam uma terceira via. Mas a campanha petista considera pouco provável – embora não totalmente impossível – um crescimento relevante do governador gaúcho.

Integrantes do primeiro time de Lula projetam que Eduardo Leite pelo PSD poderia alcançar algo em torno de 4% das intenções de voto, num cenário otimista. No caso de ele permanecer no PSDB e substituir João Doria na chapa tucana, aí petistas acham que o potencial pode ser maior.

Ainda assim, predomina a tese de que o tempo de campanha é curto para construir uma candidatura do zero. E que, até segunda ordem, o quadro de polarização entre Lula e Jair Bolsonaro tende a prevalecer.