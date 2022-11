O que o time de Lula pensa sobre a Cop 27, mas não se arrisca a falar

Depois que terminar a peregrinação institucional que faz nesta semana em Brasília, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltará sua atenção para o mundo lá fora. Ele vai mergulhar nos preparativos para a Cop 27, com a promessa de capitalizar a boa receptividade de muitos chefes de Estado estrangeiros ao resultado da eleição no Brasil. Mas o que ninguém próximo de Lula se arrisca a dizer em público é que há também uma preocupação no time de transição com as expectativas que se formaram em torno do encontro.

Lula deixou claro durante toda a campanha que vai firmar um compromisso consistente com a questão ambiental. Mas a tese é que os desmandos do governo de Jair Bolsonaro nessa área foram grandes demais. E o risco disse é que outros países coloquem uma “pressão exagerada” em Lula por compromissos que não necessariamente representem a melhor alternativa para o País neste momento.

O Brasil está diante de uma crise, precisa retomar o crescimento econômico. E Lula não esconde a vontade de fazê-lo com grandes obras e um projeto desenvolvimentista. Onde tem obra, tem licenciamento ambiental. Marina Silva, que vai acompanhar Lula na Cop, que o diga. Basta lembrar os motivos que a levaram a deixar o Ministério do Meio Ambiente lá atrás.

“O problema é que quando o pêndulo vai com força demais numa direção, ele volta com tudo na direção contrária”, disse um petista à coluna. “E um governo não pode pensar só na questão ambiental. Tem que pensar em desenvolvimento também. Não vai ser fácil achar esse equilíbrio”, afirmou outro.