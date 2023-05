O que o time de Bolsonaro diz sobre o novo depoimento de Mauro Cid

O primeiro time do ex-presidente Jair Bolsonaro jura de pés juntos que não está preocupado com o novo depoimento prestado ontem pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Auxiliares do ex-presidente afirmam, inclusive, que ele nem sequer tomou conhecimento do que foi dito à Polícia Federal. Embora admitam que o desgaste político é grande, auxiliares de Bolsonaro insistem que, do ponto de vista jurídico, a preocupação dele é “zero” em relação ao caso das joias da Arábia Saudita.

Ao menos no discurso, o tom é semelhante no caso da fraude em cartões de vacinação. Além de acompanhar os movimentos de Cid, a ordem segue sendo monitorar a postura da defesa de personagens como Max Guilherme e Sergio Cordeiro, ambos também ex-funcionários de Bolsonaro e que o acompanharam no período em que ele esteve nos Estados Unidos.

O que se sabe do depoimento concedido ontem por Mauro Cid é que, diferentemente do que ocorreu na semana passada, ele respondeu a todas as perguntas dos investigadores. Chamou a atenção do time de Bolsonaro o fato de o teor do depoimento não ter vindo a público. Vale lembrar que, em entrevista a VEJA desta semana, Bolsonaro levantou suspeitas sobre o fato de sua própria oitiva à PF ter ido parar nos jornais.

