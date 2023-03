O que Lula anda dizendo sobre a ‘arapuca’ que virou o Centrão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não esconde a preocupação sobre a dificuldade de amarrar sua base no Congresso Nacional. Nas conversas reservadas que mantém sobre o assunto, Lula se diz impressionado com o poder conquistado pelo Centrão nos últimos anos.

Um interlocutor do presidente que esteve com ele recentemente fala em uma grande “arapuca”, da qual está dificílimo escapar. Mesmo com verbas astronômicas para emendas parlamentares, distribuição de ministérios e liberação de cargos, não há compromisso consistente com o governo.

Para se ter uma ideia, mesmo depois de lotear o ministério e até segurar no cargo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o próprio Lula reconhece nem o União Brasil é problema resolvido. O fato é que o partido bancou o ministro. E mantê-lo no posto só aliviou um pouco a tensão entre o governo e a legenda. Mas não resolveu nada.

