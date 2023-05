O que Haddad ganha junto com os 372 votos do novo arcabouço fiscal

Uma conversa rápida com líderes partidários e uma análise dos 372 votos computados ontem a favor do novo arcabouço fiscal são suficientes para qualquer um concluir que a votação de ontem não é um reflexo da base real de apoio ao governo Lula 3. É um motivo de comemoração para o time do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não é algo que vai se replicar automaticamente em outras votações estratégicas.

Mas se tem um agente do governo que sai vitorioso desse processo é Fernando Haddad. No decorrer da articulação da nova regra fiscal, Haddad peitou seu próprio partido, tapou buracos na articulação política, estreitou o diálogo com setores da base e da oposição. Há no entorno do ministro quem aponte ainda que ele até ganhou em “simpatia”: melhorou a comunicação do governo, além da relação com o mercado e com a imprensa.

Na prática, Haddad transformou as atribuições do cargo que ocupa. Sua indicação para o Ministério da Fazenda se deu cercada de conversas nas rodas petistas sobre como o titular da vaga seria “um mero executor”. Eram inúmeros os conselheiros de Lula que diziam que o presidente é quem seria “o ministro da Fazenda de fato”.

Em um desses relatos, um alto líder petista fez um alerta ainda durante a campanha, em conversa com esta colunista: “Quem acha que tem um Palocci aqui guardado na manga tá muito enganado. Quem sentar nessa cadeira só vai fazer o que Lula mandar”. Ele se referia a Antonio Palocci, ex-homem forte do governo Lula 1. Hoje, um bom petista que se preze prefere evitar qualquer comparação entre o atual ministro da Fazenda e o antecessor, persona non grata no partido de Lula. Mas uma coisa é certa: Haddad não é um mero executor. Bem longe disso.