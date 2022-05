O que foi dito na primeira conversa do novo time de comunicação de Lula

O ex-presidente do PT Rui Falcão e o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, assumiram formalmente o comando da comunicação da campanha petista e fizeram um primeiro diagnóstico do pré-lançamento da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A avaliação positiva do ato do último sábado veio reforçada do entendimento de que Lula conseguiu ser assertivo no discurso, deixando para trás os tropeços das últimas semanas. O time também considerou positiva a intervenção do vice Geraldo Alckmin e destacou o fato de o evento ter contado com um palanque amplo, com a presença de várias siglas aliadas.

A ordem é manter o tom emocional que predominou no encontro de sábado. O novo time de comunicação de Lula começou também a tomar pé das condições técnicas da área e fez uma avaliação preliminar da equipe.

+Leia também: Como a briga interna do PT virou a nova pedra no sapato de Lula