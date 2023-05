O que falta a Lula para resolver o problema que tira o sono do governo

Quem transita bem junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva insiste que as dificuldades de articulação do governo no Congresso nada têm a ver com a competência de Alexandre Padilha em comandar o Ministério de Relações Institucionais. Para um aliado de longa data, o problema está no próprio Lula.

Diferentemente do que ocorria no passado, Lula até agora não teria conseguido montar um núcleo bem afinado para o seu governo. Citando alguns nomes, esse interlocutor lembra que, lá atrás, esse papel era exercido de maneira extremamente coesa por nomes como Gilberto Carvalho, Luiz Gushiken e Antonio Palocci. Ou seja, o maior problema de Lula é a bateção de cabeça entre os petistas que hoje atuam como seus principais conselheiros.