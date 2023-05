O que existe por trás da rasgação de seda entre Gleisi e Haddad

Quem acompanha o dia-a-dia da política em Brasília assistiu hoje a uma tremenda rasgação de seda entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. São cenas vistas com pouca frequência nos últimos meses. O palco foi uma audiência com o ministro na Câmara dos Deputados, em que o deputado Fernando Francischini (União-PR) ironizou a relação do ministro com seu partido, apontando Gleisi como sua maior opositora.

“Ministro Haddad, estão querendo nos intrigar, mas não vão conseguir. Mal sabem eles da caminhada histórica que nós temos”, reagiu Gleisi. Haddad, então, rasgou elogios à colega. “Eu tenho muito orgulho de ser filiado a um partido presidido pela deputada Gleisi Hoffmann. Mas, muita honra. A Gleisi é uma pessoa – me permita chamá-la assim, dada a amizade – é uma pessoa extraordinária”, emendou o ministro.

Ficou bonito na TV Câmara e na telinha do celular, já que os elogios foram reproduzidos por ambos nas redes sociais. Mas as tensões entre a atual cúpula do PT e o grupo que cerca o ministro da Fazenda estão muito longe de serem apenas intriga da oposição. Ou da imprensa. Basta uma conversa rápida em reservado com qualquer um dos dois lados para que as animosidades apareçam.

Gleisi tem toda razão quando diz que essa disputa interna é parte da essência do PT. Ela existe desde que o partido se entende por partido. Mas é fato também que essas divergências passaram do ponto nos últimos meses, na avaliação de aliados do ministro da Fazenda.

O que não falta no entorno de Haddad é gente criticando Gleisi pelas sucessivas falas públicas contrariando a equipe econômica. Gleisi puxou o coro do PT contra a reoneração dos combustíveis, enquanto Haddad brigava pela entrada de recursos no caixa do governo. Partiu para cima de Roberto Campos Neto sobre a política de juros, deixando a Haddad a tarefa de acalmar os ânimos na relação com o Banco Central. Gleisi colocou pressão por uma flexibilização do arcabouço fiscal, enquanto Haddad se esforçava para amarrar a proposta.

Esta é a superfície. Nos bastidores, as tensões são mais antigas. Haddad e Gleisi têm razão em dizer que a relação entre ambos é de respeito. Mas, se tem um petista que sempre lidou com resistências internas, esse petista é Fernando Haddad. O “mais tucano dos petistas”, como a turma de Gleisi o chamava, nunca foi primeira opção para nada no grupo do qual a atual presidente do PT faz parte. Mas Lula bancou seu “tucaninho” e a ala majoritária do partido teve que aceitar.

Em conversa recente com esta colunista, um aliado muito próximo de Haddad resumiu o clima. Segundo ele, há uma disputa velada e constante entre Gleisi e Haddad. Ele acha inclusive que Gleisi sonha com uma candidatura presidencial. Por isso, insiste esse mesmo aliado, são tantas as cotoveladas em Haddad, potencial sucessor do presidente.